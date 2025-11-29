lucca sicula

Oltre 1 milione di euro a 16 Comuni dell’area Agrigento ovest per la raccolta differenziata

Tra i Comuni più virtuosi si segnalano Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Calamonaci

L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione di un contributo agli enti locali che hanno raggiunto il 60% di raccolta differenziata. Grazie all’impegno dei cittadini e delle amministrazioni locali, 16 dei 17 Comuni dell’ area Agrigento Provincia Ovest hanno ottenuto complessivamente 1.093.938,41 euro di contributi economici, premiando percentuali di raccolta tra le più alte della Sicilia. Tra i Comuni più virtuosi si segnalano Lucca Sicula con l’87,15% e Villafranca Sicula con l’85,15% e 33.981,47 euro, Calamonaci con l’84,75% e 33.329,64 euro.

“Questi risultati – commenta il Presidente Vito Marsala – dimostrano che la nostra comunità sta percorrendo la strada giusta verso un modello di gestione dei rifiuti moderno e sostenibile. Le percentuali raggiunte e i contributi ottenuti sono il frutto di un lavoro condiviso tra cittadini, amministrazioni e operatori. La SRR Agrigento Provincia Ovest continuerà a sostenere e incentivare ogni iniziativa dei Comuni e dei sindaci, che con il loro impegno hanno permesso questo risultato e favoriscono la tutela dell’ambiente e la crescita del territorio.”

Ecco l’elenco completo dei Comuni premiati con percentuale differenziata e importo:

Lucca Sicula – 87,15% → euro 35.231,64, Villafranca Sicula – 85,15% → 33.981,47, Calamonaci – 84,75% → 33.329,64, Sambuca di Sicilia – 83,97% → 47.145,08, Sciacca – 82,83% → 158.417,34, Montevago – 80,26% → 38.457,36, Santa Margherita di Belice – 77,31% → 49.505,03, Burgio – 76,31% → 37.782,13, Menfi – 76,18% → 68.872,72, Caltabellotta – 68,47% → 39.928,16, Cattolica Eraclea – 68,37% → 40.483,05, San Biagio Platani – 67,72% → 38.821,72, Santo Stefano Quisquina – 67,48% → 42.685,90, Alessandria della Rocca – 66,17% → 37.441,18, Ribera – 66,00% → 88.852,12, Bivona – 65,09% → 39.787,76.

