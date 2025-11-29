I Carabinieri sventano furto in una gioielleria in manette un 37enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta tramite il numero di emergenza 112, hanno arrestato un 37enne palermitano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, insieme ad un complice attualmente ricercato, avrebbe tentato di mettere a segno un furto ai danni di una gioielleria nel quartiere Libertà, cercando di infrangerne la vetrina mediante il lancio di una pietra.

All’arrivo della prima pattuglia dei Carabinieri, l’indagato ha tentato la fuga, venendo prontamente raggiunto e bloccato dai militari ai quali, in un primo momento, avrebbe opposto resistenza.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto dell’uomo, mentre i Carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione le dinamiche dell’evento e identificare il complice.