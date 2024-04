XXV Premio “Ignazio Buttitta” – Sezione Giovani, ecco i vincitori 

Il Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, comunica di nomi degli studenti vincitori del Premio di Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta” – Sezione Giovani giunto alla XXV edizione.

“Ormai da diversi anni abbiamo voluto dedicare una serata esclusivamente alle scuole in quanto la loro partecipazione al nostro concorso è davvero eccezionale, come numero e come qualità degli elaborati presentati – afferma la presidente Lina Urso Gucciardino – una partecipazione ed un interesse che evidenzia il rinato amore dei giovani per la lingua e la cultura siciliana. Un grazie particolare va al lavoro svolto dai loro insegnanti e dai Dirigenti scolastici in questo importante settore qual è la cultura siciliana”.

La cerimonia di premiazione, già dall’edizione 2021, è itinerante e si svolge in una delle scuole partecipanti, con il coinvolgimento diretto degli alunni che preparano anche momenti di intrattenimento artistico-musicali.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà mercoledì 29 maggio 2024, presso l’I.C. “Facole-Borsellino” di Favara.

Ecco i vincitori della Sezione Giovani del XXV Premio “Ignazio Buttitta”

I.C “BRANCATI” Favara:

U priputenti sbrigugnatu – Eugenio Patti Iª C;

L’amicu – Francesco Savio Tuttolomondo IVª B;

A puisia – Elyde Stuto IIIª E;

A fera – Aurora Gebbia Vª F;

I jochi di na vota – Giuseppe Zambito Vª F.

I.C “CAMILLERI” Favara:

U vicchiareddru e i picciliddri – Paolo Schifano IVª D;

Sciauru favarisi – Alyson Carlino IIª B;

Bullismu – Giorgia Marchica Iª B;

A paci – Flavia Cimino Iª B;

Rispettu – Classe Vª A.

I.C “FALCONE- BORSELLINO” Favara:

I Sugnu – Mattia Salemi Vª A;

A ricchizza di unn’aviri nenti – Giorgia Simone IIª E;

Tempu di Minnulicchi – Emma Pecoraro IIª E;

Li jochi di na vota – Andrea Pecoraro e Alessio Fiorenza Vª A;

Cara Sicilia – Salvatore Di Giorgio Iª E.

CUNTU: U’ Surfararu – Stefano Milia IIª E.

I.C “GUARINO” Favara:

A donna Siciliana – Francesca Bellavia Vª B;

Si cunta e si ricunta – Classe IIIª A.

I.P.S.E.O.A. “G. AMBROSINI” Favara:

Na matri – Calogero Mossuto Vª B;

Preghiera – Susy Indelicato Vª S;

Li parenti – Anna Maria Pompeo e Sara Contino Vª C;

Sincerità, lealtà e onestà – Anna Maria Pompeo Vª C.

I.C “LEVI DI MONTALCINI” Agrigento:

U mari – Marco Butera IIIª B;

A paci ni sta vita – Flavio Lombardo IIIª A;

Girgenti, amuri me – Alessandro Gibilaro IIª B;

Sicilia amuri miu – Danilo Indelicato IIª B.

I.C “ANNA FRANK” Agrigento:

A primavera – Manuel Montante Iª C

A Gintilizza – Giusy Bonsignore Iª C

U Mari – Giulia Giacalone Iª C

Patri Pinu Puglisi, omu di spiranza – Giulia Alongi Classe IIª D

I.C “GARIBALDI” Agrigento:

Cori di mamma – Greta Alaimo, Gaia Gagliano Pisa e Angela Panarini IIIª B

Quannu ti nni issi – Aurora Vella IIIª B

Stu paradisu – Melanie Longo, Marco Marino e Sofia Schembri IIIª B

A to biddizza – Beatrice Incardona e Adele Vella Vª B

CUNTU: U cuntu dei pirati e a scala dei turchi – Antonino Musso e Rosarno Salvatore Vª B

A fuitina – Pasquale Schembri Vª B

ISTITUTO “FERMI” Aragona:

U curtigliu – Classe IIIª D

U iocu di strata – Classe Vª D

A ricchizza – Antonio Pisano Vª D

Quannu chiovi – Classe IIª BTT

ISTITUTO “M. L. KING” Favara:

Lassatina di zitaggiu – Antonio Caramanno IIª F

Tri cosi – Manuela Distefano IVª F

I curtiglia – Alessia Simone IVª F

I parenti – Raffaele Chirminisi IIª F