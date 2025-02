Foibe, la Polizia ricorda Palatucci “Il questore giusto”

“Giusto tra le Nazioni.” La polizia di Stato ha ricordato questa mattina, nella caserma Anghelone di Agrigento, la figura di Giovanni Palatucci, il questore che a Fiume, durante l’occupazione nazista, si distinse per il suo coraggio e la sua tenacia nel salvare centinaia di ebrei dalle deportazioni.

La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto, Salvatore Caccamo, e del vicario del questore Carlo Mossuto. Presenti anche le altre cariche militari e civili della provincia. Nel 1990 venne riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la memoria della Shoah in Israele e nel 1995 gli venne conferita la medaglia d’oro al merito civile.