Pista ciclabile di San Leone, quale futuro?

L’erosione costiera non lascia scampo alla pista ciclabile e la strada del Viale delle Dune a San Leone. I ciclisti, ma anche i podisti, sono costretti a fare zigzag tra le transenne. Servono misure urgenti e sembra che la Regione abbia un piano.

“L’assessore Savarino ha preso un impegno per cercare questa spiaggia con un progetto definitivo che consiste in uno studio delle correnti e nella posa di diverse barriere flangiflutti. Se dovessero fatto questo, e se dovessero intervenire, prima che la natura faccia un ulteriore danno, questo tratto verrà salvato, questa strada verrà salvata”, dice Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico Agrigento.

Ma il problema non riguarda solo l’erosione costiera, tutta la pista ciclabile è in totale abbandono, con erba alta, staccionata e guard rail divelti e arrugginiti molto pericoloso per tutti. Si spera una soluzione in vista dell’estate.

“Si potrebbe intervenire, potrebbe intervenire il Comune, dando decoro e restituendo bellezza in questo tratto”, ha concluso Lombardo.