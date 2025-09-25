Agrigento: chiesto rinvio a giudizio di un carabiniere per peculato, falso e truffa

La procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di un carabiniere – in servizio tra il 2021 ed il 2023 al Reparto operativo del comando provinciale – per le accuse di peculato, falso e truffa. Il provvedimento è firmato dal pm Maria Barbara Grazia Cifalinò.

Il caso è approdato in aula per la prima udienza preliminare davanti il giudice Iacopo Mazzullo, chiamato a decidere se disporre o meno il processo a carico del militare. Le indagini sono state svolte dagli stessi carabinieri. Il militare dell’Arma è accusato di aver “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere una maggiore retribuzione con il pagamento degli straordinari. Tra le accuse anche quella di aver utilizzato l’auto di servizio senza però alcune finalità di lavoro.