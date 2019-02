Agrigento, truffa ed evasione: due assoluzione nel “caso Sinav”

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento (dott. Veneziano) ha assolto Francesco e Maria Palumbo, 45 e 39 anni, amministratore unico e direttore generale della Sinav srl, dai reati di evasione e truffa.

La Sinav srl è un’azienda che si occupa del servizio di fonoregistrazione e trascrizione di atti giudiziari per conto della Procura di Agrigento ma anche di tante altre.

Il processo si conclude dopo quattro anni di udienze in cui – secondo l’accusa rappresentata dall’allora sostituto procuratore della Repubblica Andrea Maggioni (oggi in aula dal pm Busto) – sarebbero emersi 104 episodi di truffa e 13 tentativi chiedendo la condanna ad 1 anno e 4 mesi per i due imputati non condivisa dai difensori che avevano chiesto l’assoluzione ed anche,adesso dal Tribunale che poco fa ha assolto Francesco e Maria Palumbo.

Francesco Palumbo era accusato del reato di evasione perché avrebbe omesso un versamento alle imposte di 85 mila euro. In riferimento al reato di truffa, invece, l’accusa era quella di “aver omesso le comunicazioni dovute inducendo in errore la Procura di Agrigento, ma anche quelle di mezza Sicilia, procurandosi, in riferimento al solo 2010, un ingiusto profitto pari a 137 mila euro”.