Appalti, scarcerato il sindaco di Resuttano Carapezza

Torna libero il sindaco di Resuttano, Rosario Carapezza, arrestato due settimane fa dai carabinieri perche’ accusato di falso ideologico. Con l’indagine sono stati raggiunti da misura interdittiva anche diversi professionisti che hanno effettuato dei lavori tecnici per conto del Comune.

A rimettere in liberta’ in primo cittadino del comune del Vallone della provincia di Caltanissetta, e’ stato il Tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Dacqui’ e ha annullato l’ordinanza per gli arresti domiciliari.