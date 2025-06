Controlli in una pasticceria e tre ristoranti: elevate multe per 15mila euro

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, unitamente ai militari della Compagnia di Alcamo, hanno eseguito dei controlli ad attività commerciali nel territorio di San Vito lo Capo elevando 7 sanzioni amministrative per un importo di circa 15.000 euro.

Nel dettaglio il titolare di una pasticceria avrebbe adibito a luogo di lavoro un magazzino seminterrato privo di autorizzazione sanitaria e venivano inoltre sequestrate oltre 100 confezioni di creme spalmabili per irregolarità e difformità nell’etichettatura;

I titolari di tre ristoranti avrebbero adibito a luoghi di lavoro locali non compresi in planimetria e privi di autorizzazione sanitaria e, presso le rispettive strutture, venivano sequestrati circa 22 kg di generi alimentari per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP;