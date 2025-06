Acqua, al via lunedì l’irrigazione nel comprensorio di Ribera 

“Potrà iniziare lunedì prossimo, 23 giugno, la distribuzione dell’acqua per scopi irrigui in favore dei campi ricadenti nel comprensorio agricolo di Ribera “. Lo ha detto il commissario straordinario del Consorzio di bonifica Agrigento 3 Baldo Giarraputo. L’acqua al servizio delle coltivazioni di questa zona proverrà sia dalla diga Castello che dalla diga Raia di Prizzi.

I quantitativi erogati terranno conto al momento dei volumi idrici ufficialmente assegnati al comprensorio, vale a dire 3,5 miioni di metri cubi in totale, equamente distribuiti tra i due invasi. Da settimane però i produttori agricoli chiedono una revisione al rialzo delle predette assegnazioni, sottolineando un fabbisogno di almeno 3 irrigazioni di emergenza, per permettere al comparto di superare indenne l’estate. Una risposta a questa istanza, che deve comunque tenere conto della disponibilità dell’acqua per usi potabili, proverrà da una nuova riunione della cabina di regia regionale diretta dal capo della Protezione civile Salvo Cocina.

Un incontro si è tenuto oggi al comune di Ribera promosso dal deputato regionale Carmelo Pace alla presenza degli amministratori dei 12 comuni del comprensorio di Ribera, di una delegazione di imprenditori agricoli e del presidente del Consorzio di tutela Arancia Dop di Ribera Salvatore Daino. La questione idrica deve fare i conti in ogni caso anche con lo stato di agitazione dei 260 dipendenti del consorzio Ag3, che da settimane sono in stato di agitazione per la mancata regolare riscossione degli stipendi arretrati.