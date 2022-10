Bancarotta fraudolenta società biomediche, cinque condanne nell’agrigentino

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara con a latere Fulvia Veneziano e Manfredi Coffari, hanno disposto cinque condanne nel processo che ipotizza una bancarotta fraudolenta che riguarda due società: la Bio Medical System e la Milena Farmaceutica.

Tre anni di reclusione, e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, a Filippo Gandolfo e Alfredo Fiaccabrino, rispettivamente amministratori della Bio Medical System e della Milena Farmaceutica. Disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 250 mila euro.

Due anni di reclusione a Felicia Palumbo, Salvatore Lombardo, Enzo Penna, componenti del collegio sindacale della Bio Medical.

Assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di Anna Limbrici, Salvatore Alongi e Giuseppe Bartolomeo Alcune delle contestazioni sono cadute in prescrizione.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Scopelliti, Alberto Seggio, Giancarlo Noto, Aldo Virone, Fabio ed Enrico Quattrocchi e Stefano Catuara.