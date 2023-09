Canicattì, tre rapine violente in una settimana: presi gli autori  

Tre rapine violente nel giro di una settimana tra cui quella ai danni di una coppia di coniugi picchiata in casa con una catena. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, al termine dell’attività investigativa, hanno arrestato i presunti autori. Si tratta di Eugenio Di Pietra, 25 anni, nato a Marsala ma residente a Canicattì, e Valentina Lo Manto, 33 anni, di Canicattì. A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Agrigento che ha disposto nei confronti degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

Tre le rapine contestate tra il 15, 16 e 21 agosto: in un negozio di abbigliamento al viale della Vittoria, in una casa in via Trabia e in un mini market in viale Margherita. Tra queste c’è anche quella in casa di due coniugi il giorno dopo ferragosto. In quell’occasione, i due malviventi riuscirono a farsi aprire la porta con una scusa e, dopo aver picchiato con una catena marito e moglie, sono scappati con 2 mila euro.