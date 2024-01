Colpi di pistola contro l’abitazione di un pregiudicato a Villaseta, indagini 

Colpi di pistola contro la porta di ingresso dell’abitazione di un piccolo pregiudicato nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento. L’intimidazione è avvenuta nella serata di ieri intorno alle dieci in via Isole delle Femmine. Ad entrare in azione, secondo una prima ricostruzione, due persone a volto scoperto. I malviventi sono riusciti a raggiungere il primo piano della palazzina ed esplodere diversi colpi di pistola. Poi la fuga.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini sentendo in prima battuta il proprietario dell’abitazione. Al vaglio anche la presenza di eventuali telecamere in zona che potrebbero aver immortalato la scena.