Corruzione e tangenti, l’avvocato Matta sospeso da commissione esami concorso in magistratura

Il Consiglio superiore della magistratura ha sospeso l’avvocato Pierluigi Matta dall’incarico di commissario d’esame per il concorso in magistratura. La decisione è stata presa dal plenum. Matta è indagato per corruzione con l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Per entrambi la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto.