Giudiziaria
Corruzione e tangenti, l’avvocato Matta sospeso da commissione esami concorso in magistratura
Matta è indagato per corruzione con l'ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Per entrambi la Procura ha chiesto l'arresto
Il Consiglio superiore della magistratura ha sospeso l’avvocato Pierluigi Matta dall’incarico di commissario d’esame per il concorso in magistratura. La decisione è stata presa dal plenum. Matta è indagato per corruzione con l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Per entrambi la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto.
Redazione
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