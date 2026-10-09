Giudiziaria

Corruzione e tangenti, l’avvocato Matta sospeso da commissione esami concorso in magistratura

Matta è indagato per corruzione con l'ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Per entrambi la Procura ha chiesto l'arresto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Consiglio superiore della magistratura ha sospeso l’avvocato Pierluigi Matta dall’incarico di commissario d’esame per il concorso in magistratura. La decisione è stata presa dal plenum. Matta è indagato per corruzione con l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Per entrambi la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto.

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