Prima di spararsi un colpo alla testa, Gianni De Gennaro ha voluto essere certo che la pistola funzionasse. Ha fatto un “tiro di prova” nel giardino poi è entrato nel casotto della sua villa e lì l’ha fatta finita. Un bossolo della sua Ruger 380 è stato trovato per terra fuori dalla dependance. Un altro proiettile lo ha ucciso, l’arma è stata trovata accanto al corpo. È quanto scrive sul Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini nel ripercorrere le ultime ore di Gianni De Gennaro. Poco distante, fogli scritti a mano con le ultime volontà per Peppe – il custode Giuseppe Soccu, che negli anni era diventato un amico – e per i familiari. Durante la perquisizione sono state sequestrate anche due buste di carta con dentro alcuni fogli. Una indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore de Luca, l’altra “a chi vorrà pubblicarla”. È la dimostrazione che avesse deciso e pianificato tutto nei dettagli, forse già prima di partire da Roma venerdì alle 14:30.

Il contenuto, lo conoscono soltanto i magistrati di Firenze che sotto la direzione della procuratrice Rosa Volpe stanno ricostruendo le sue ultime ore. Ma quanto scritto sul frontespizio già basta comprendere che quelle lettere potranno avere un effetto dirompente sull’inchiesta dei pubblici ministeri nisseni che accusavano de Gennaro di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via d’Amelio. E per questo volevano arrestarlo. Perchè contengono la sua verità. Quello che avrebbe detto ai magistrati – prosegue nell’articolo del Correire la Sarzanini – o forse ai giudici del tribunale del Riesame che dovevano decidere se accogliere la richiesta di domiciliari sollecitata dai pm ma negata dal gip Giulia Zappalà. In Maremma di Gennaro arriva venerdì alle 17:30 a due borsoni pieni di carte processuali dopo averle selezionate in mattinata con il suo avvocato Franco Coppi e aver parlato in collegamento dallo studio legale con l’altro difensore Francesco Bertorotta che si trova a Palermo. La scelta di scrivere due lettere con intestazioni diverse – si legge sempre sul Corriere – fa però presumere che possa esserci altro perchè se è ipotizzabile che quella indirizzata al procuratore di Caltanissetta contenga esclusivamente menti relative all’inchiesta l’altra “chi vorrà pubblicarla” potrebbe essere una sorta di difesa pubblica. Le considerazioni di un uomo che ha al servizio delle istituzioni ha sempre mantenuto una riservatezza estrema e ha deciso di infrangerla proprio perchè colpito dall’ondata di fango degli ultimi mesi.