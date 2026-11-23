PRIMO PIANO
Vandali distruggono tabella informativa davanti la Chiesa Madre, indagini
Un gesto senza senso. Al via le indagini per risalire agli autori
Vandali in azione a Sciacca. Ignoti hanno preso di mira la tabella informativa posizionata davanti la chiesa Madre. Il cartellone, che riportava le informazioni di uno dei principali simboli religiosi della città, è stato distrutto. Senza motivo. Un gesto senza senso. Al via le indagini per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.
Redazione
0 commenti