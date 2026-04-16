Campobello di Licata

“Dimesso dopo intervento allo stomaco, muore il giorno dopo”: indagati due medici 

La vicenda è legata alla morte di un 64enne di Campobello di Licata deceduto poche ore dopo essere stato dimesso in seguito ad un intervento allo stomaco

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Sono due i medici iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento per la morte di un 64enne di Campobello di Licata, deceduto poche ore dopo essere stato dimesso in seguito ad un intervento allo stomaco. Si tratta di due sanitari del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ospedale in cui l’uomo era stato ricoverato. L’inchiesta è coordinata dal pm Carola Bisanti. La vicenda scaturisce dalla denuncia dei familiari che hanno chiesto agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità mediche.

L’uomo era stato ricoverato lo scorso 19 marzo a Palermo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico allo stomaco per alcune patologie dovute all’obesità. Secondo quanto raccontato in sede di denuncia, il paziente sarebbe stato dimesso l’1 aprile nonostante la presenza di gravi sintomi. Poche ore dopo il rientro a casa, infatti, il 64enne avrebbe accusato un malore fino al decesso. I funerali dell’uomo erano stati bloccati per consentire lo svolgimento dell’autopsia. L’esame autoptica è stato effettuato nella giornata di ieri. 

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