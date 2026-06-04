Chiesto il carcere per Riccardo Gallo, deputato sarà interrogato l’11 giugno 

Si terrà il prossimo 11 giugno, presso il Tribunale di Caltanissetta, l’interrogatorio preventivo di Riccardo Gallo Afflitto, il deputato regionale siciliano per il quale la Procura nissena ha chiesto il carcere con l’accusa di corruzione. Sono complessivamente otto gli indagato nell’ambito della inchiesta sul Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, un ente strumentale della Regione Sicilia, con sede a Caltanissetta.

Questa mattina, i poliziotti della squadra mobile nissena e i colleghi dello Sco di Roma hanno notificato l’avviso a comparire, per l’interrogatorio preventivo, allo stesso deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, a Roberto Sanfilippo (direttore del Cefpas), a Giuseppe Capodieci (Dirigente Generale dall’Asp di Agrigento), a Gioacchino Pontillo e Maria Luisa Zoda, funzionari del Cefpas, a Salvatore Enrico Giambelluca (medico in pensione), a Pietro Tirone (legale rappresentante della Sice srl), e agli altri indagati.