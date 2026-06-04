No alla discarica in Contrada Grotticelle: il TAR respinge il ricorso di Soambiente

Importante vittoria per la tutela del territorio, l’ambiente e la salute dei cittadini nell’agrigentino. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda di Palermo) ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti dalla società Soambiente s.r.l., confermando la legittimità dei dinieghi regionali al rilascio del P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per il progetto di realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili in Contrada Grotticelle, nel Comune di Naro.

La sentenza conferma l’efficacia della ferma opposizione portata avanti, sin dall’inizio, dalle amministrazioni comunali limitrofe. Il Comune di Canicattì, difeso dall’avvocato comunale Loredana Vaccaro, e il Comune di Castrofilippo, difeso dall’Avv. Claudio Trovato, hanno agito in prima linea per bloccare l’impianto. Le due amministrazioni si sono opposte alla conversione dell’attuale cava di calcare in discarica prima con una partecipazione attiva e determinata alle conferenze di servizi e, successivamente, difendendo in giudizio la legittimità degli atti amministrativi impugnati nell’interesse delle comunità rappresentate.

Dopo un complesso iter giudiziario – che ha visto anche un pronunciamento del C.G.A.R.S. che aveva rinviato la palla al primo giudice – il TAR Palermo, scrutinando finalmente il merito della vicenda, ha sancito l’infondatezza delle pretese della società privata, evidenziando la forte discrezionalità tecnica dell’amministrazione in materia ambientale e non ravvisando alcuna illogicità nei provvedimenti regionali.

Il TAR ha blindato la decisione focalizzandosi sul fatto che la legge regionale consente il riempimento delle cave solo con materiali naturali o inerti da demolizione, escludendo categoricamente i rifiuti speciali previsti dal progetto di Soambiente.

Grande soddisfazione viene espressa dalle amministrazioni di Canicattì e Castrofilippo per un risultato giudiziario che tutela il territorio da un insediamento potenzialmente nocivo.