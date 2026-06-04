Lampedusa, secondo nido di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia dei Conigli
I nidi sono recintati e segnalati per garantirne la protezione durante tutto il delicato periodo di sviluppo
Durante il consueto monitoraggio mattutino delle spiagge, il personale della Riserva naturale di Lampedusa ha individuato il secondo nido di tartaruga marina Caretta caretta dell’anno. Entrambi i nidi, in incubazione presso la Spiaggia dei Conigli nella Riserva Naturale Regionale gestita da Legambiente Sicilia, sono recintati e segnalati per garantirne la protezione durante tutto il delicato periodo di sviluppo.
Le uova resteranno in incubazione per circa 60-70 giorni: sarà il calore naturale della sabbia, riscaldata dal sole, a permettere il corretto sviluppo degli embrioni fino alla schiusa.”Invitiamo tutti i visitatori a rispettare le aree delimitate e a contribuire alla tutela di questa straordinaria specie che ogni anno sceglie le spiagge di Lampedusa per deporre le proprie uova”, scrivono i volontari.