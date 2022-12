Donna uccisa: domani udienza convalida gip per arresto marito

Si terrà domani mattina, presso il Tribunale di Marsala, l’udienza di convalida dell’arresto di Ernesto Favara, l’uomo che sabato pomeriggio ha ucciso, secondo l’accusa, la moglie Maria Amatuzzo nel cortile di casa a Marinella di Selinunte nel Trapanese.

L’interrogatorio avverrà davanti al gip Sara Quittino.

Favara si trova rinchiuso nel carcere di Trapani. A difendere l’indagato è l’avvocato Margherita Barraco.

Almeno dodici le coltellate all’addome inferte dal 63enne Ernesto Favara che, alla vigilia di Natale, ha ucciso la moglie di 29 anni, Maria Amatuzzo, nell’abitazione di Marinella di Selinunte, frazione balneare di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. L’uomo era stato arrestato poco dopo il delitto, dai carabinieri della locale Compagnia, chiamati dai vicini allarmati dalle grida. L’uomo si aggirava attorno all’abitazione brandendo l’arma del delitto, un grosso coltello da cucina, quando è stato bloccato e disarmato. La vittima è morta immediatamente per le gravissime lesioni. Proseguono le indagini per ricostruire il movente dell’omicidio che sembrerebbe legato a motivi passionali, spiegano gli inquirenti coordinati dalla procura di Marsala.