È accusato di abusi sulla figlia tredicenne, gip dispone perizia su indagato 

Il gip del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, accogliendo la richiesta del pm Elenia Manno, ha disposto una perizia psichiatrica su un cinquantenne agrigentino accusato di aver abusato della figlia tredicenne. Il giudice conferirà l’incarico, il prossimo 20 gennaio, allo psichiatra Osvaldo Azzarelli che dovrà relazionare sulla capacità di intendere e volere dell’uomo. La vicenda scaturisce dalla denuncia dell’ex cognata dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, il cinquantenne avrebbe palpato la ragazzina in alcuni occasioni in cui si sono ritrovati da soli. La tredicenne, che risulta parte offesa ed è rappresentata dall’avvocato Daniela Posante, è stata sentita durante l’incidente probatorio con l’assistenza di una psicologa. Di fatto ha confermate le accuse anche se emergerebbero alcuni dubbi. Motivo per il quale la procura di Agrigento ha chiesto una perizia. Il 24 marzo il perito nominato dal giudice illustrerà le sue conclusioni.