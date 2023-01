Era sfuggito all’operazione Condor, 37enne si costituisce ai carabinieri 

Si è costituito questa mattina ai carabinieri Luigi Petruzzella, 37 anni di Palma di Montechiaro, uno degli indagati divenuto irreperibile in seguito all’operazione Condor, eseguita dai carabinieri, sulla riorganizzazione delle cosche mafiose nella parte orientale della provincia.

Petruzzella, ritenuto uno dei collaboratori più stretti di Giuseppe Chiazza, è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti l’indagato si sarebbe occupato della vendita e della riscossione dei proventi del traffico di droga gestito dal clan.

Il Gip Filippo Serio aveva firmato a suo carico l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ma il 37enne non era stato trovato dai carabinieri. Questa mattina, accompagnato dagli avvocati Santo Lucia ed Eleonora Minio, si è consegnato ai militari dell’Arma. Questi ultimi, agli ordini del comandante provinciale Vittorio Stingo, con una efficace opera di persuasione, sono riusciti a convincere l’indagato a costituirsi. Petruzzella al momento della retata si trovava in Germania.