Favara, ladro seriale condannato a tre anni di carcere 

Tre anni di reclusione per aver messo a segno una serie di furti, ben sei quelli contestati, che avrebbero fruttato poco più di diecimila euro. Il giudice per l’udienza prelimare Giuseppe Miceli ha condannato Luigi Caramanno, 46 anni, di Favara. L’accusa, sostenuta in aula dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, aveva chiesto la condanna dell’imputato a cinque anni di reclusione.

Caramanno, noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è finito sul banco degli imputati con l’accusa di aver svaligiato una mezza dozzina di esercizi commerciali: un negozio di casalinghi, una rosticceria, una farmacia, un negozio di cosmetica, un mini market e un’ottica. In quest’ultima occasione, secondo quanto ricostruito, il bottino fu di circa 5 mila euro tra occhiali e soldi.

Il favarese appena novanta giorni fa era stato condannato a quattro mesi di reclusione per il furto in un noto ristorante al Viale della Vittoria di Agrigento. L’imputato è difeso dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai.