Scomparsa di Gessica Lattuca, il fratello Enzo indagato per omicidio 

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Gessica Lattuca, la ventisettenne di Favara madre di quattro figli scomparsa nel nulla nell’agosto 2018. La procura di Agrigento guidata da Salvatore Vella ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni, fratello di Gessica. Le accuse a suo carico sono pesanti: omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Paola Vetro, è passata alla squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi. L’ipotesi è che l’omicidio sia avvenuto a margine di una lite tra i due congiunti.

L’attività investigativa ha subìto un’accelerata con il rinvenimento di alcune tracce ematiche riconducibili a Gessica nell’abitazione del padre, casa in cui vive anche il fratello Enzo. La scorsa settimana il 43enne è stato convocato e interrogato, in presenza dell’avvocato Salvatore Cusumano, e la Procura ha scoperto le carte accusandolo dell’omicidio della sorella. Fino ad oggi l’unico indagato nell’inchiesta sulla scomparsa di Gessica era Filippo Russotto. Dopo mesi di accertamenti e perquisizioni la pista investigativa che conduceva all’ex compagno è stata scartata. Enzo Lattuca, 43 anni, è noto alle forze dell’ordine soprattutto per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo, che è stata anche l’ultima persona ad avere visto Gessica, è indagato in un segmento investigativo dell’inchiesta Mosaico, l’operazione che ha fatto luce sulla faida Favara-Liegi ma anche su un traffico di droga a Favara.