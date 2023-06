Favara, minaccia di morte acquirente che non paga la droga: arrestato

Avrebbe minacciato di morte un compaesano e la sua famiglia per non aver saldato un debito di droga in seguito alla vendita di crack. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un trentenne del posto – T.S.I. – per i reati di estorsione, danneggiamento e cessione di sostanza stupefacente. Il gip ha disposto nei suoi confronti la misura dei domiciliari con obbligo di braccialetto.

L’indagato, secondo quanto ricostruito dall’attività investigativa, avrebbe minacciato l’acquirente anche con l’uso di armi. Minacce che sarebbero state estese anche ai familiari di quest’ultimo con intimidazioni pesanti culminate con l’incendio di un’autovettura di loro proprietà.

Il trentenne, che ha nominato l’avvocato Sergio Baldacchino, nei prossimi giorni comparirà per l’udienza di convalida del provvedimento. Intanto la difesa ha già annunciato ricorso al tribunale del Riesame per chiedere l’annullamento dell’ordinanza cautelare.