Furto di alberi da villetta comunale “Bonocore”, prosciolti due empedoclini

Il giudice monocratico del Tribunale Agrigento ha prosciolto due empedoclini accusati del furto di alcuni alberi presenti nella villetta “Bonocore” di Porto Empedocle.

Secondo l’accusa gli imputati in concorso tra di loro, dopo avere abbattuto gli alberi si sarebbero impossessati dei tronchi. Il processo traeva origine dalla denuncia presentata nel mese di agosto 2016 dall’allora capo dell’ufficio tecnico del Comune marinaro il quale, accortosi dell’assenza degli arbusti, provvedeva ad allertare le forze dell’ordine.

In accoglimento delle eccezioni difensive sollevate dagli avv.ti Salvatore Butera e Giuseppe Vinciguerra alla luce delle innovazioni introdotte dalla recente riforma “Cartabia”, il Tribunale ha emesso sentenza di non doversi procedere con conseguente proscioglimento dei due imputati per i fatti di reato contestati.