Gambizzato durante festa del Santo patrono a Lentini, indagini

Un uomo di 32 anni di Lentini e’ stato gambizzato questa notte intorno alle 3,45 nel corso della festa di Sant’Alfio, a Lentini (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Lentini, la vittima e’ stata raggiunta da un colpo di pistola in via Regina Margherita, durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio in concomitanza con il rientro del Fercolo del santo patrono e al culmine di una lite avvenuta per cause banali, al vaglio degli inquirenti. Il ferito e’ stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale. In corso le indagini per individuare l’autore dell’agguato.