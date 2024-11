Giustizia, Csm indica Maria Teresa Maligno nuovo procuratore di Sciacca 

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato Maria Teresa Maligno per la guida della procura della Repubblica di Sciacca. Maria Teresa Maligno, 56 anni, è agrigentina di nascita. Dal 2019, dopo una lunga esperienza alla Dda di Palermo, è sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo. La nomina adesso dovrà essere vagliata e ratificata dal plenum del Csm. Maligno prenderà il posto di Roberta Buzzolani che, dopo otto anni alla guida della procura di Sciacca, andrà alla procura generale di Palermo.

In quattro avevano presentato la domanda per il ruolo di procuratore. Oltre a Maria Teresa Maligno anche i magistrati Sergio Demontis, 58 anni, originario di Sassari, procuratore aggiunto a Palermo con delega di indagini sulla mafia agrigentina; Gianluca De Leo, 47 anni, messinese di origine, attuale sostituto procuratore a Palermo dopo l’esperienza alla procura di Termini Imerese; Emanuela Costa, 49 anni, originaria di Catanzaro, in servizio alla procura di Lamezia Terme.