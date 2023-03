Grotte, stalking a praticante avvocato: 75enne rinviato a giudizio

Il gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Calogero Busuito, 75 anni di Grotte, accusato di stalking ai danni di una trentaduenne praticante avvocato. Accolta la richiesta del sostituto procuratore Gloria Andreoli. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 11 ottobre davanti il giudice Antonella Ciraulo.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo avrebbe perseguitato la donna in almeno cinque occasioni. Pedinamenti e appostamenti anche nei pressi dell’abitazione della trentaduenne che, per tale motivo, avrebbe cambiato abitudini e percorsi. Atti persecutori che hanno di fatto provocato un “grave e perdurante stato di ansia per la propria incolumità”. Peraltro anche il figlio del 75enne è finito a processo per fatti analoghi sempre nei confronti della stessa donna.

Quest’ultima si è costituita parte civile nel processo nominando l’avvocato Gianfranco Pilato. L’imputato è difeso dall’avvocato Giovanni Salvaggio.