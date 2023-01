Guasto alla linea telefonica, ristoratore chiede risarcimento a società

Un noto ristorante della città di Agrigento, nell’estate del 2021, e più precisamente da giugno a settembre di quell’anno, subiva la totale interruzione dei servizi telefonici sulla linea fissa a causa di un guasto che il proprio operatore telefonico, non riusciva a riparare. L’interruzione con la conseguente impossibilità di essere raggiunto dai clienti per le prenotazioni cagionava al ristorante ingenti danni economici anche alla luce del periodo estivo in cui il disservizio si verificò. Il titolare del ristorante in un primo momento ha cercato una composizione bonaria della controversia percorrendo la strada del tentativo di conciliazione in un organismo chiamato Corecom.

Constatata l’impossibilità di ottenere risarcimento richiesto il ristoratore si è, quindi, rivolto all’avvocato Domenico Schembri incaricandolo di portare avanti un’azione giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per l’ammontare di 50mila euro. Il legale del ristoratore ha , quindi, citato in giudizio la società lamentando l’inadempimento contrattuale della stessa ed il conseguente danno economico cagionato al ristoratore e chiedendo, quindi, il risarcimento del danno per 50 mila euro oltre gli interessi legali e le spese del procedimento. La prima udienza è fissata per l’8 maggio prossimo data in cui il tribunale si troverà ad affrontare la delicata questione.