Il duplice omicidio di Naro, l’indagato resta in carcere: convalidato il fermo 

Il gip del tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo ha convalidato il provvedimento di fermo nei confronti di Omar Edgar Nedelcov, il ventiquattrenne accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Il giudice, accogliendo la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal sostituto Elettra Consoli, ha altresì disposto la custodia cautelare in carcere per il romeno. L’indagato, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, resta dunque in carcere. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: è l’autore del massacro di Naro avvenuto poco prima dell’alba del 5 gennaio scorso. Nedelcov è accusato di aver ucciso Maria Russ, 54 anni, e Delia Zarniscu, 58 anni. La prima vittima è stata rinvenuta carbonizzata all’intento del soggiorno della sua abitazione in vicolo Avenia; la seconda, invece, in un lago di sangue in un altro appartamento a meno di duecento metri di distanza.