E’ stato condannato a 26 anni di carcere Giuseppe Cauchi, imprenditore originario di Gela e a lungo residente nella zona di Busto Arsizio processato per un omicidio commesso in Piemonte, quello di Matteo Mendola, anche lui originario di Gela e trapiantato nel Nord Ovest, ucciso a colpi di pistola nei boschi di Varallo Pombia il 4 aprile 2017. In primo grado, il 22 novembre 2019, Cauchi era stato assolto.