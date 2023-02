La prima sezione della Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani con la quale l’avvocatessa Valentina Villabuona era stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di patrocinio infedele in danno di una sua cliente; nei mesi scorsi, il Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati, per i medesimi fatti, le aveva comminato la pena di 3 anni di sospensione dall’esercizio della professione forense.