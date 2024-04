Lancia un chilo di cocaina dal finestrino, condannato Carmelo Fallea

Il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha disposto la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Carmelo Fallea, 49 anni, di Favara, per essere stato sorpreso in possesso di un chilo di cocaina a bordo di un furgone. Il giudice ha altresì rinviato a giudizio il fratello Salvatore, 45 anni, per la stessa accusa. Il procuratore Salvatore Vella, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a 4 anni e 8 mesi di reclusione.

La vicenda scaturisce dal blitz dei carabinieri scattato nove mesi lungo la strada provinciale 3, alle porte di Favara. I due fratelli, a bordo di un furgone, lanciarono un panetto di cocaina dal peso di quasi un chilogrammo dal finestrino. Il più grande dei Fallea ha sempre negato ogni coinvolgimento del fratello dichiarando che lo stupefacente fosse suo. Carmelo Fallea è già noto alle forze dell’ordine per essere stato condannato a 14 anni e 3 mesi nell’inchiesta “Up&Down”.