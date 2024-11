“Lancia un chilo di cocaina dal finestrino”, favarese lascia il carcere dopo un anno e mezzo 

La quarta sezione penale della Corte di Appello di Palermo, presieduta dal giudice Vittorio Anania, ha disposto la scarcerazione di Carmelo Fallea, 50 anni, di Favara. L’uomo, condannato sette mesi fa a quattro anni e sei mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lascia il carcere dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. I giudici, accogliendo la richiesta degli avvocati Giuseppe Barba e Danilo Tipo, hanno disposto l’applicazione degli arresti domiciliari in una comunità che si occupa di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti.

Fallea era stato arrestato insieme al fratello dai carabinieri in un blitz scattato lungo la strada provinciale 3, alle porte di Favara. Dal furgone al bordo del quale viaggiavano venne lanciato dal finestrino un panetto di cocaina dal peso complessivo di quasi un chilogrammo. Per questo motivo Carmelo Fallea, già noto alle forze dell’ordine per aver rimediato 14 anni e 3 mesi nel processo “Up&Down”, venne condannato sette mesi dal gup del tribunale di Agrigento a quattro anni e sei mesi di reclusione.