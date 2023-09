Licata, muore marittimo di 35 anni: aperta inchiesta

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per risalire alla cause della morte di un giovane operatore marittimo di origini marsalesi ma da anni residente a Licata. L’uomo, di 35 anni, sarebbe stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione in cui risiedeva da anni, in corso Serrovira. Se è stato un malore improvviso o altro sarà l’ispezione medico-legale a stabilirlo. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 e un equipaggio dei Vigili del Fuoco. Ma per lo sfortunato pescatore non c’era già più nulla da fare. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo.