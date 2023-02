Litiga con il vicino di casa e lo accoltella, arrestato 39enne

Accoltella il vicino al culmine di una lite. I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 39enne per tentato omicidio.

Dopo una telefonata al numero di pronto intervento, i militari sono intervenuti in un condominio della zona sud del capoluogo dove, poco prima, su un pianerottolo, l’uomo aveva accoltellato un coinquilino. Hanno individuato l’aggressore e recuperato il coltello a serramanico con lama da 8 centimetri.

L’uomo, un 26enne noto alle forze dell’ordine come l’accoltellatore, e’ stato trasportato al Policlinico di Messina dove e’ stato ricoverato in prognosi riservata con ferite all’addome da arma da taglio. Non e’ ritenuto in pericolo di vita.