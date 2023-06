L’omicidio della cantante neomelodica, confermato ergastolo al marito

I giudici della corte d’assise di appello presieduti da Angelo Pellino hanno confermato la condanna all’ergastolo per Salvatore Baglione marito della cantante neomelodica Piera Maggio avvenuto in casa in via Vanvitelli il 7 febbraio del 2021.

La donna è stata uccisa con 40 coltellate dal marito che poco dopo il delitto si è consegnato ai carabinieri confessando l’omicidio. Baglione è difeso dall’avvocato Daniele Lo Piparo. L’accusa è rappresentata dal procuratore generale Lia Sava e dal sostituto Claudia Bevilacqua.

La famiglia si è costituita parte civile nel processo, assieme ad alcune associazioni, con l’assistenza degli avvocati Massimiliano Ficarra, Francesca Legnazzi e Silvana Laura Terrasi, e sono state confermate le provvisionali per ben oltre mezzo milione già riconosciute.