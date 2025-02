Il magistrato Maria Teresa Maligno è il nuovo procuratore della Repubblica di Sciacca. Lo ha deliberato il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha affidato all’esperta giudice il prestigioso incarico direttivo. Maria Teresa Maligno, 56 anni, è agrigentina di nascita. Dal 2019, dopo una lunga esperienza alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, diventa sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo rappresentando l’accusa in tantissimi processi contro le cosche agrigentine.

Maligno prende il posto di Roberta Buzzolani che, dopo otto anni alla guida della procura di Sciacca, farà il percorso inverso del suo successore andando alla procura generale di Palermo. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato la nomina del nuovo procuratore di Sciacca con 20 voti a suo favore. Battuta la concorrenza del collega Gianluca De Leo, 47 anni, messinese di origine, attuale sostituto procuratore a Palermo, che ha ricevuto 8 voti.

Maria Teresa Maligno aveva presentato domanda anche per ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto ad Agrigento, posto lasciato vacante da Salvatore Vella divenuto intanto procuratore capo di Gela. Nella Città dei templi, dunque, rimane una corsa a tre: Lucia Brescia, oggi sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, già in servizio ad Agrigento ad inizio degli anni 2000 come sostituto procuratore; Rita Barbieri, pubblico ministero presso la Procura di Macerata ma attualmente in servizio ad Agrigento con incarico temporaneo sino al 16 febbraio prossimo; Stefania Leonte, attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Enna.