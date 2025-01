Procura Agrigento, quattro donne in lizza per la carica di “aggiunto”

Sono quattro i magistrati, tutte donne, che hanno presentato domanda per il posto di procuratore aggiunto di Agrigento lasciato vacante di recente da Salvatore Vella, nominato Procuratore della Repubblica di Gela.

Si tratta di Lucia Brescia, oggi sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, già in servizio ad Agrigento ad inizio degli anni 2000 come sostituto procuratore; Rita Barbieri Pubblico ministero presso la Procura di Macerata ma attualmente in servizio ad Agrigento con incarico temporaneo sino al 16 febbraio prossimo; Stefania Leonte attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Enna e Maria Teresa Maligno, oggi Procuratore generale presso la Corte d’Appello Palermo, con un passato di sostituto procuratore della Dda del capoluogo regionale, con delega ad indagare sulla mafia agrigentina. La dottoressa Maligno, aspira anche a diventare nuovo Procuratore della Repubblica di Sciacca. Ed è in lizza per questo incarico insieme all’attuale sostituto procuratore a Palermo Gianluca De Leo, 47 anni.

Nei prossimi mesi toccherà alla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura indicare uno o più nomi da sottoporre poi al vaglio del plenum del Csm, che farà la scelta definitiva.