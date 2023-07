Muore dopo operazione in ospedale Agrigento, tre indagati

Un uomo di 59 anni è morto dopo un intervento chirurgico alle gambe fatto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I familiari hanno presentato una denuncia e la Procura ha aperto un’inchiesta. E’ stata sequestrata, dai carabinieri, la cartella clinica e il pm di turno ha fatto eseguire l’autopsia sull’uomo.

Tre i sanitari in servizio al presidio ospedaliero che sono stati iscritti, anche per dare loro la facoltà di tutelarsi, nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e responsabilità per morte colposa. L’uomo era stato ricoverato dopo essere caduto dalla moto procurandosi alcune fratture alle gambe.