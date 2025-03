Nasce prematuramente e muore il giorno dopo, aperta inchiesta

I carabinieri di Agrigento hanno sequestrato la cartella clinica e la salma di un neonato nato prematuro e deceduto tragicamente ventiquattro ore dopo all’ospedale San Giovanni di Dio. La vicenda scaturisce dall’esposto presentato dai genitori del bimbo, una coppia che vive in un piccolo paese della provincia. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il dramma si è consumato l’altro ieri nel reparto di Ginecologia. Secondo quanto riferito dai genitori, la gravidanza era stata tranquilla e senza particolari problemi. Per questo motivo hanno chiesto che venga fatta luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. La salma del piccolo è stata sequestrata e trasportata in obitorio così come la cartella clinica della madre.