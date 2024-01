“Non versa interamente il mantenimento ma si è preso cura dei figli”, assolto agrigentino 

Il tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta dell’avvocato Giuseppe Zucchetto, ha disposto l’assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di un quarantasettenne di Grotte dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo era finito a processo per non aver versato il contributo di 850 euro mensili utili al mantenimento di figli ed ex moglie così come era stato disposto dal tribunale di Agrigento. L’accusa chiedeva la condanna dell’imputato a quattro mesi di reclusione.

Il giudice, invece, lo ha assolto affermando che “nel caso in ipotesi si può asserire che il prevenuto mediante regalie e prendendosi interamente cura dei figli quando vivevano con lui, anche se non versò interamente quanto imposto giudizialmente, avesse contribuito alle indispensabili esigenze di vita dei figli”. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto.