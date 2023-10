Operazione Malerba, catturato l’indagato che era sfuggito al blitz

Era riuscito a sfuggire al blitz che ha smantellato una piazza di spaccio a Catania: i carabinieri sono riusciti a fermare un ventenne in viale Bummacaro, nel quartiere Librino, dove non ha opposto resistenza alla cattura. L’arrestato e’ stato quindi posto a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria per i minorenni e tradotto presso il carcere di Bicocca – Istituto Penale per i minorenni. Quest’ultimo dovra’ rispondere di “spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’operazione denominata “Malerba”, ha consentito di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano numerose “piazze di spaccio” di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, le quali costituiscono la principale fonte di guadagno per la criminalita’ organizzata radicata sul territorio, e sono la causa del profondo degrado, che caratterizza l’agglomerato urbano e il contesto sociale di riferimento.

E’ stato accertato come “Cosa nostra” catanese, nonostante le continue operazioni di polizia sul territorio e sfruttando la peculiare morfologia dell’area, caratterizzata da complessi edilizi “chiusi” non facilmente permeabili dalle forze di polizia, come via Capopassero, continui a controllare il territorio e ad imporre ai singoli sodalizi criminali regole, prezzo e quantitativo della droga da smerciare, creando un vero e proprio sistema di controllo del mercato.