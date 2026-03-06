Canicattì

Padre e figlio rapinano imprenditore a Canicattì, nuovo processo per rideterminare la condanna 

Si tornerà, dunque, nuovamente in aula ma soltanto per ridefinire la pena e non la responsabilità

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

La condanna ad otto anni e quattro mesi dovrà essere ricalcolato alla luce di una rivalutazione delle attenuanti generiche e della recidiva. Lo ha disposto la Corte di Cassazione che, accogliendo in parte il ricorso degli avvocati Calogero Lo Giudice e Danilo Tipo, ha disposto un nuovo processo davanti altra sezione della Corte di appello nei confronti di Antonino Putano, 78 anni, e il figlio Massimo, 49 anni, per una rapina aggravata ai danni di un imprenditore di Canicattì.

Si tornerà, dunque, nuovamente in aula ma soltanto per ridefinire la pena e non la responsabilità. La vicenda risale a qualche giorno prima del Ferragosto 2018 quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, padre e figlio si presentarono all’interno della proprietà di un imprenditore agricolo minacciandolo e sottraendogli una trentina di tubi per l’irrigazione dei campi.

L’anziano imprenditore agricolo fu anche minacciato non appena cercò di opporre resistenza: “Se mi denunci passerai dei guai …”. Prima di lasciare l’abitazione dell’imprenditore i due indagati, a bordo di un furgone, speronarono l’auto della vittima nel tentativo di quest’ultimo di impedire loro di scappare. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Tragico incidente a Canicattì: morto 76enne, grave il figlio  
Apertura

Incidente Naro-Camastra, 39enne muore in ospedale dopo giorni di agonia
Agrigento

In giro a San Leone con coltello, tirapugni e droga: denunciato 15enne 
Apertura

Le verità scottanti del processo Xidy
Politica

Il Governo Schifani approva il bilancio consolidato della Regione 2024
di Irene Milisenda

Referendum, Donzelli (FdI): “Votare sì per cambiare la giustizia che riguarda tutti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv