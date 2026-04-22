Agrigento

Rapina in una tabaccheria ad Agrigento, favarese assolto e scarcerato 

L’imputato era stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione in primo grado, i giudici di appello lo assolvono e ne dispongono l’immediata scarcerazione

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

I giudici della seconda sezione penale della Corte di appello di Palermo, ribaltando completamente il verdetto di primo grado, hanno assolto “per non avere commesso il fatto” Calogero Luparello, 49 anni, di Favara, accusato di rapina aggravata. L’imputato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, era stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile di avere messo a segno, insieme ad un complice, una rapina ai danni di una tabaccheria in via Picone, nel centro di Agrigento. I giudici di secondo grado, dopo averlo scagionato, ne hanno ordinato anche la scarcerazione. Luparello, infatti, si trovava in carcere dall’agosto 2024.

La vicenda risale a quell’estate. Due persone, armate di pistola, fanno irruzione nell’esercizio commerciale minacciando il titolare e portando via 90 euro dal portafogli del proprietario e oltre 400 euro dal registratore di cassa. La Squadra mobile arrestò i due indagati – Luparello e Calogero Sortino – sulla base di alcuni elementi raccolti durante le indagini: un casco ritenuto compatibile con quello utilizzato dai rapinatori, i fotogrammi di uno scooter e una tuta da ginnastica. La difesa è riuscita a dimostrare che quegli indizi fossero contraddittori e non schiaccianti. Per questo motivo la Corte di appello ha assolto il favarese ordinandone la scarcerazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Il patto tra il boss e l’imprenditore di Favara: 600 euro per ogni mille litri di olio esausto prelevato 
Apertura

Gabriele Vaccaro, 16enne egiziano indagato anche per tentato omicidio dell’amico di Ribera
di Giuseppe Castaldo

Maxi blitz antimafia, 35 arresti e 56 indagati: ai domiciliari imprenditore di Favara (NOMI)
Agrigento

Scazzottata tra due donne a piazzale Rosselli, una finisce in ospedale 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, altri 4 indagati per omissione di soccorso
banner italpress istituzionale banner italpress tv