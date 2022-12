Sbarcò a Lampedusa: presunto scafista preso a Milano

Uno degli otto presunti scafisti di un sbarco di 82 migranti – quasi tutti bengalesi – a Lampedusa lo scorso 17 agosto e’ stato catturato a Milano. L’uomo, un egiziano di 29 anni, e’ stato rintracciato a Milano dalla Polizia di Stato durante un controllo d’iniziativa degli agenti dell’ufficio Volanti in via Padova, zona Est del capoluogo lombardo. Dagli accertamenti in banca dati l’uomo e’ risultato essere destinatario di un provvedimento fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina emesso lo scorso 1 ottobre dalla Procura di Agrigento.

Le indagini della Squadra mobile locale hanno scoperto che sul barchino di 12 metri proveniente dalle coste libiche erano presenti otto scafisti, 3 egiziani e 8 sudanesi di eta’ compresa tra i 20 e i 37 anni. Durante la traversata i migranti sono stati esposti a un grave pericolo di vita, in quanto sullo scafo non c’erano dispositivi di salvataggio. Due connazionali del 29enne erano stati catturati lo scorso fine ottobre a Napoli.