Scopre che il marito è già sposato con un’altra donna e lo denuncia, 46enne a processo 

Consulta i documenti durante le procedure di divorzio e scopre che il marito era già sposato con un’altra donna e il matrimonio non era mai stato annullato. Una cinquantaduenne agrigentina ha così denunciato il coniuge, un quarantaseienne abruzzese. L’uomo adesso rischia grosso con un processo per bigamia che l’ordinamento italiano punisce con una pena compresa tra uno e cinque anni di reclusione. La vicenda è venuta a galla quasi per caso.

L’agrigentina, dopo aver sposato l’uomo, decide di separarsi. Così consultando le carte per il divorzio scopre che il 46enne si era già sposato nel 2003 a Philadelphia con un’altra donna e che il vincolo non era mai stato annullato. Adesso la 52enne è indicata come parte offesa e potrà costituirsi parte civile tramite l’avvocato Giuseppe Scozzari. L’uomo, difeso dagli avvocati Federico Martella e Arcangelo Corvaglia , comparirà il prossimo 28 aprile davanti il giudice Agata Genna per l’udienza predibattimentale.