“Sfregiarono la Scala dei Turchi con la vernice”, comune di Realmonte parte civile nel processo 

Il comune di Realmonte si è costituito parte civile nel processo a carico di due favaresi accusati di aver sfregiato con della vernice rossa la Scala dei Turchi nel gennaio 2022. Lo ha disposto il giudice monocratico Rossella Ferraro che ha accolto così la richiesta dell’avvocato Vincenzo Caponnetto. Sul banco degli imputati siedono Domenico Quaranta, 50 anni, e Francesco Geraci, 46 anni. I due sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Antonella Carlino. Quaranta e Geraci sono i protagonisti dello sfregio alla famosa scogliera di marna bianca avvenuto il 7 gennaio 2022.

La Scala dei Turchi fu deturpata, per fortuna non in maniera irreparabile, con della vernice rossa cosparsa a terra creando degli schizzi. Quaranta sarebbe stato l’esecutore materiale del gesto mentre Geraci avrebbe guidato la Ford Tranist al bordo della quale i due soggetti hanno raggiunto il sito naturale. Ed è proprio grazie agli accertamenti sul veicolo che i carabinieri della Compagnia di Agrigento sono risaliti ai due. I filmati della videosorveglianza hanno permesso di accertare che un furgone è giunto di sera alla Scala dei Turchi, poi da quel mezzo sono scese due persone trascinando dei misteriosi sacchi, quelli che contenevano la polvere di ossido di ferro.

Dopo un’attenta e ripetuta analisi delle immagini, i Carabinieri sono riusciti ad acquisire il numero di targa del furgone. Domenico Quaranta è persona nota alle forze dell’ordine. Già condannato per gli attentati terroristici del 2001 alla Valle dei Templi di Agrigento e alla metropolitana di Milano. Protagonista dell’imbrattamento della Scala dei Turchi e ancor prima quello di Punta Bianca, che hanno destato sgomento a livello nazionale, fino alla distruzione dei vasi in ceramica posti sul Viale Le Dune in località San Leone, nonché il deturpamento della Casa Natale di Pirandello